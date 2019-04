Na brand in de Notre Dame: zo is de brandweer voorbereid op een ramp in de Sint Jan in Den Bosch

De brandweer is zo goed mogelijk voorbereid op zo'n nieuwe ramp. Uiteraard hangt de Sint Jan vol met sprinklers, zegt Erik van der Linden van de brandweer Brabant-Noord. Hij weet als clustercommandant veel van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen in de grootste kathedraal van Brabant, die toch wat belangrijker wordt geacht dan andere kerken in Brabant.



De sprinklers - die tot in de kleinste kap zijn verwerkt - schieten aan als één van de vele brandmelders rook opmerkt. Maar daarmee alleen is een brand in een eeuwenoud houten gebouw mogelijk niet zomaar geblust. Wat voor de Notre Dame in Parijs geldt, geldt ook voor de Sint Jan: ,,De torenspits is een kapconstructie van ontzettend veel droog hout‘’, beschrijft Van der Linden. ,,Je moet er heel snel bij zijn, anders krijg je een schoorsteen-effect.‘’ De vlammen worden in dat geval omhoog gezogen, wat de complete torenspits in korte tijd in vuur en vlam zet.