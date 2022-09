Na uren rijden treinen weer tussen Oss en Den Bosch, reizigers zaten anderhalf uur vast in defecte trein

Automobi­lis­te rijdt bijna tegen auto die midden op weg stilstaat, man ‘draait door’

VLIJMEN - Een man die vermoedelijk onder invloed was is woensdagavond aangehouden op de Vendreef in Vlijmen. Hij stond met zijn auto midden op de weg stil en viel een andere automobilist verbaal aan.

