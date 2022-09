Na verongelukken TikTokker Lucas (20) neemt gemeente maatregelen bij Wilhelminaplein

In één rechte lijn over de Zuid-Willems­vaart knallen in een roeiboot: Den Bosch krijgt de Willems Regatta

DEN BOSCH - Iedere sportliefhebber kent de legendarische The Boat Race in Engeland: de universiteiten van Oxford en Cambridge die 6,8 kilometer roeien op de Theems. Op 23 oktober zie je in Den Bosch soortgelijke taferelen.

13 september