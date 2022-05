Naaktstrand Engelermeer voor het tweede jaar op rij het beste van Nederland: ‘Opsteker voor de leden’

Bossche kinderen leggen tijdens Nationale Dodenher­den­king bloemen op De Dam: ‘Geen stiekeme knipoogjes naar de camera’

DEN BOSCH - Fenne (11), Daniël (12) Felix (11) en Eline (11) uit Den Bosch kijken in het klaslokaal via een digi-bord naar een YouTube-video over de Nationale Dodenherdenking van 2019. ,,Kijk dat jongetje doet een ‘shuffle’. Dat vind ik stom ”, merkt Eline op.

