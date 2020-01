Net veroordeelde Joey D. schiet bij aanhouding op politie vanuit huis, agenten schieten terug

Er is volgens de politie door zowel Joey als door agenten geschoten. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat hij een automatisch wapen heeft. Hij hield zich tijdens de schietpartij op op het balkon van zijn woning.



Niemand raakte gewond. De politie is met een arrestatieteam gekomen en heeft het huis volledig omsingeld. De politie verschuilt zich op platte daken in de omgeving om het huis vanuit daar te kunnen observeren.



Er zijn onderhandelaars van de politie aanwezig. De veroordeelde Joey heeft zich vooralsnog niet overgegeven. Er wordt een ladder geplaatst op een balkon bij de woning van Joey D. Hij stond daar even met de armen omhoog.



D. zelf zegt niet geschoten te hebben, meldt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Hij had kort contact met hem via sms. Kuijpers antwoordde daarop dat hij het beste zijn kleren kan uit doen en in onderbroek naar buiten kan gaan. ,,Want als zo’n arrestatieteam binnenkomt... dat gaat niet zachtzinnig.’’ Kuijpers laat ook weten in cassatie te gaan in de zaak Martie Heesbeen.