Niet elk jaar controle oude vuilstort Rosmalen nodig

ROSMALEN - De vervuiling van de grond en het grondwater in de buurt van de voormalige vuilstort aan de Oude Baan in Rosmalen is niet zó ernstig dat er elk jaar gecontroleerd moet worden.

Omwonenden is meer dan tien jaar geleden vanwege de lichte verontreiniging wel het advies gegeven het grondwater niet voor besproeiing te gebruiken, maar verboden was en is het besproeien niet.

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van De Bossche Groenen over de verontreiniging van de afgedekte stort (1960-1986) van zes hectare in natuurgebied de Hooge Heide in het Sparrenbrug Bos. DBG wilde weten waarom de gemeente geen controles niet heeft uitgevoerd. Bij een onderzoek is in een een put op een perceel tegenover de voormalige stort sterk verhoogde concentraties ammonium, barium en chloride aangetroffen. Uit aanvullende metingen bleek er van verhoging nauwelijks sprake.

Volgens de gemeente is de verontreiniging met barium niet van de stort afkomstig, maar van de natuur zelf. In de putten zijn ook concentraties PFAS aangetroffen. De onderzoekers sluiten niet uit dat die afkomstig zijn van de voormalige vuilstort. Omdat over PFAS-vervuiling nog te weinig bekend is, wacht de gemeente landelijke regels af.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.