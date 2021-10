Niet meer brommen langs A2: ‘Maar als je al die motorcrossbanen sluit, gaan crossers weer in de bossen rijden’

Actiegroe­pen asfaltcen­tra­les bundelen krachten

DEN BOSCH - Verschillende actiegroepen van bewoners rond asfaltcentrales hebben hun krachten gebundeld in een platform. ,,Samen staan we sterker", zegt Marlies Germanus van het Bossche comité. Dat werkt nu samen met bewonersgroepen in onder meer Eindhoven, Bergen op Zoom en Nijmegen.

26 oktober