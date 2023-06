‘Niet presterende’ medewerkers Jumbo tekenen massaal petitie: ‘Dreiging van staken is er natuurlijk’

De onvrede over werkdruk onder werknemers van drie distributiecentra van Jumbo wordt groter en groter. Zo'n 550 werknemers van de locaties in Raalte, Bleiswijk en Den Bosch ondertekenden al een petitie om de werkdruk te verlagen. Vakbond FNV bereidt vervolgstappen voor, en ondertussen delen verontruste medewerkers schrijnende situaties. ,,Ze vertrok om haar kind op te halen, de volgende dag was ze ontslagen.’’