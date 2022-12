Nieuw boek over corona in Den Bosch: ‘De stad was ongelofelijk veerkrachtig’

DEN BOSCH - Zelfs met extreme tegenslag zijn Bosschenaren veerkrachtig en wendbaar. Deze hoopvolle boodschap is te lezen in het nieuwe boek Toen Den Bosch zichzelf niet was, dat beschrijft hoe Den Bosch de coronatijd doorkwam.

Drie jaar geleden werd in Wuhan de eerste coronabesmetting ontdekt. Dat dit virus landen door heel de wereld in ellenlange lockdowns zou storten, kon destijds niemand voorspellen. Ook Den Bosch ging de afgelopen jaren gebukt onder het coronavirus én de maatregelen om dat terug te dringen.

Om dit unieke moment in de Bossche geschiedenis vast te leggen, werkte stadschroniqueur Erik Alink afgelopen maanden aan een terugblik, samen met met Bart Huijs en Denise Wieldraaijer van Stichting 1184. Het resultaat is het 196 pagina's tellende herinneringsboek Toen Den Bosch zichzelf niet was, dat gisteren onder grote belangstelling in de raadszaal van de gemeente is gepresenteerd.

Rand van de afgrond

Net als alle andere steden was Den Bosch in coronatijd totaal ontregeld. Scholen moesten sluiten, het Jeroen Bosch Ziekenhuis stond aan de rand van de afgrond en winkels bleven gedwongen dicht. Een lokaal trauma zijn de avondklokrellen in januari 2021, waarbij rellende jongeren chaos in de binnenstad ontketenden. Met name winkeliers in de Visstraat werden zwaar getroffen.

Hoewel deze onderwerpen in het boek niet ontbreken, is het geen tranendal. Alink: ,,Integendeel. Ik wil met dit boek laten zien hoe ongelofelijk groot de Bossche wendbaarheid en veerkracht is. Kijk bijvoorbeeld wat er de dag ná de rellen gebeurde. Tientallen mensen gingen spontaan de straat op om de binnenstad schoon te maken. Dat vind ik uitgesproken Bosch.’’

Toen Den Bosch zichzelf niet was is vanaf vandaag in boekhandels in de stad te koop. De opbrengsten gaan naar een goed doel dat later wordt bekendgemaakt.



