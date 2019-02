Juffen van Landman­school redden poes uit ‘benarde situatie’

4 februari HELVOIRT - Even was er deze maandagmiddag lichte paniek op de speelplaats van de Dr. Landmanschool in Helvoirt. Een pluchen poes zat in een boom klem en kon er niet uit. Juffen én de brandweer moesten eraan te pas komen om het op te lossen. De actie was onderdeel van een schoolproject met het thema ‘superhelden’.