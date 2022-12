Nieuwe locatiemanager voor vluchtelingenopvang bij Autotron

ROSMALEN - De noodopvang bij het Autotron in Rosmalen heeft een nieuwe locatiemanager en dat terwijl het einde van de eenjarige termijn niet ver weg meer is. Betekent dit dat de door COA en gemeente Den Bosch gewenste verlenging van de noodopvang een formaliteit is?

De nieuwe locatiemanager luistert naar de naam Stephanie Quaedvlieg. Zij neemt de taken over van Marloes van der Maas die vanaf het begin van de noodopvang bij het Autotron de scepter zwaaide. Van der Maas heeft ander werk gevonden en is per december ‘beperkt beschikbaar', zoals dat heet.

Noodopvang in Schinnen

,,Stephanie was eerder actief op de noodopvang in Schinnen", zegt een woordvoerder van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,De opvang daar is in november gesloten en zij kan nu in Nuland aan de slag.” In het Limburgse Schinnen zaten zo'n 450 asielzoekers waar bij de opvang bij het Autotron, op de grens van Rosmalen, Nuland en Vinkel, in totaal 300 mensen terecht kunnen.

Bewoners van de Schinnense noodopvang protesteerden het afgelopen jaar meerdere keren. Begin dit jaar waren ze niet te spreken over de voorzieningen op de opvang en later protesteerden ze omdat ze ontevreden waren over de procedure voor asielaanvragen.

Verlenging?

COA wil de noodopvang graag langer op het terrein bij het Autotron horen waar ook de gemeente voor open staat, al moeten omwonenden nog wel van gedachten worden veranderd. Per 1 maart zou het dan verlengd moeten worden, want dan zit het eerste jaar erop.

Kan de aanstelling van Quaedvlieg dan ook als een soort van voorsorteren op verlenging gezien worden? ,,We zetten mensen ook weleens voor een periode van twee weken ergens neer. Voor een paar dagen zelfs", zegt de COA-woordvoerder. ,,Dus nee, dit moet je niet zo zien. Al staat dit los van het feit dat wij verlenging zouden verwelkomen en dat we daarop hopen.”



