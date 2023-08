Niks leuks te beleven? Dit kunnen jong en oud (samen) gratis doen tegen vakantieverveling

Wijk Kruiskamp ‘pakt’ de regie bij kinderboer­de­rij De Bossche Hoeve terug

DEN BOSCH - ,,We schrokken ons rot toen we hier voor de eerste keer na lange tijd kwamen. Het leek wel een oerwoud”, zeggen buurtbewoonsters Petra en Petra. ,,We hebben daarna de dierenhokken van kinderboerderij De Bossche Hoeve uitgespit. Je wil niet weten wat daar allemaal tegenkwamen: ontelbaar veel potten, dode planten, hout voor zeker enkele duizenden euro’s, tafels, stoelen, kasten, kortom de hele huisraad. Te veel om op te noemen.”