Nog drie dagen Bossche kermis: ‘Liever die hitte dan de regen’

Rechtspsy­cho­loog schreef boekje over flatmoord Rosmalen: ‘Deze man had nooit veroor­deeld mogen worden’

ROSMALEN - Rob B. (nu 64) is in 2008 onterecht veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin Regi van der Hoogen in Rosmalen. Dat bleek maandag tijdens de herziening van de strafzaak. Hoogleraar Peter van Koppen was er in 2016 al buitengewoon stellig over: ,,Deze man had natuurlijk nooit veroordeeld mogen worden.”

23 augustus