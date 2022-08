Nonnen verlaten na 44 jaar Bossche wijk De Herven: ‘Het zijn echte straatmeiden’

Nog meer buit gevonden van diefstal Springkus­sen­fes­ti­val: ‘Hulde voor de politie’

DEN BOSCH - ,,Ik had niet verwacht dat het zo zou aflopen’’, zegt René Halfens. De exploitant van het Springkussenfestival in het Bossche Prins Hendrikpark ontdekte maandagochtend dat allerlei spullen waren gestolen in zijn horeca-container. Het varieerde van een poffertjesplaat tot een I-Phone.

4 augustus