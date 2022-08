Noodopvang Autotron een 'gevangenis zonder slot'? COA onthutst over beschuldigingen bewoners

Achthon­derd kaarsen voor ‘processie van het licht’ zijn er, nu nog de mensen die ze naar de Sint-Jan brengen

DEN BOSCH - Het idee is mooi: met achthonderd mensen, kaarsen en verhalen van de Markt in een ‘processie van het licht’ naar de achthonderdjarige Sint-Jan. Maar vind die mensen maar eens. Plebaan Vincent Blom doet in ieder geval een poging.

26 augustus