Noodverordening in Den Bosch: was dat niet toch nodig geweest?

video Koning steekt Bosschena­ren een hart onder de riem: ‘Er stond een staats­hoofd in de winkel, maar óók een mens’

28 januari DEN BOSCH Het is gemakkelijk om er cynisch over te doen, maar voor Bosschenaren was het onverwachte bezoek van koning Willem-Alexander donderdagochtend niets minder dan een opsteker. Een steun in de rug voor het gehavende centrum.