Noordbrabants Museum presenteert nieuw aangekocht Van Gogh-schilderij van 1,6 miljoen euro

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum in Den Bosch presenteert woensdag een nieuwe Van Gogh ter waarde van 1,6 miljoen euro. Het gaat om een portret van een vrouw uit de omgeving van Nuenen, gemaakt in 1885. Ondanks financiële tegenvallers en de coronacrisis heeft het museum toch de hand weten te leggen op het prestigieuze schilderij dat werd aangekocht in veilingshuis Christie's Londen.

Vincent van Gogh neemt een belangrijke plaats in het Noordbrabants Museum. Ze willen hiermee een representatief overzicht brengen van het Brabantse oeuvre van de wereldberoemde kunstenaar. Na drie kleinere exposities in 2015 en 2017 werd in 2019 uitgepakt met de grote tentoonstelling Van Goghs intimi.

Eind 2016 kocht het museum de aquarel ‘De tuin van de pastorie te Nuenen’ (1885), in 2017 het schilderij ‘Collse watermolen’ (1884) en in 2018 het schilderij ‘Stilleven met flessen en schelp’ (1884). ‘Kop van een vrouw’ (1885) is de vierde aankoop van een Van Gogh in een periode van vier jaar. Met de in 1984 verworven ‘Spittende boerin’ (1885) heeft het museum nu vijf werken van Vincent van Gogh in bezit, naast een achttal bruiklenen. Het aantal te tonen Van Goghs komt hiermee op dertien.

De nieuwe aanwinst kan van donderdag 3 september tot en met zondag 6 september worden bezichtigd in het Noordbrabants Museum. Na een conserverende behandeling wordt het schilderij opgenomen in de geheel vernieuwde permanente presentatie ‘Van Gogh in Brabant’, die eind maart 2021 wordt geopend.