Normale huizen, maar op het kleinste kamertje gaan bewoners los: van heksentoilet tot parfummuseumpje

Trump ‘opgenomen’ in Gorkums Beatrixzie­ken­huis

12:36 VUGHT - Donald Trump is opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Althans, een portret van de Amerikaanse president, dat nu in de serie portretten van bekende mensen de centrale hal siert. Het zijn creaties van de Vughtse portretschilder Saskia Vugts (56).