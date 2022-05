Oekraïense organiseert in Den Bosch concert als dank voor hulp. ‘Want wij zijn gezegend’

Thomas deed een oproep op een forum en Maarten uit Rosmalen reageerde: nu gaan ze samen naar China fietsen

ROSMALEN - Iedereen heeft wel eens een - voor zijn of haar doen - lange fietstocht gemaakt. Of het nou naar een andere stad of dorp is of misschien wel naar een ander land. Thomas Grolleman (25) en Rosmalenaar Maarten van Kempen (28) gaan nog heel wat trappen verder: zij vertrekken komende week per fiets naar China.

