Oeps! Oeteldonks liedje ‘Och èrrum’ blijkt van origine Portugees: ‘Ik heb er tijdens mijn vakantie nog op gedanst’

Verwarming in kerken groten­deels uit: ‘Neem een dekentje mee’

DEN BOSCH/VUGHT - Naar de kerk in Den Bosch of Vught? Trek dan een dikke trui aan of neem een dekentje mee, luidt het advies van de parochies. Ze gaan gebukt onder de alsmaar stijgende energieprijzen en draaien de verwarming uit. ,,Prijzen zijn onacceptabel hoog.”

20 november