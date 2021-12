Oeteldonk blaast optocht van 2022 af: ‘Met deze maatregelen gaan we het niet redden’

,,Het is heel verdrietig", reageert Rinske van Kasteren, minister van Pers, Publiciteit en Communicatie bij de OC. ,,De bouwhallen zijn al sinds het vorige pakket maatregelen dicht. En dat blijven ze ook tot zeker 14 januari. Daarom gaan we het simpelweg niet redden. En is het nog maar de vraag of de wagens eind februari überhaupt door de straten mogen trekken. De optocht zuigt natuurlijk veel mensen naar de stad en ik verwacht dat we ook tegen die tijd nog te veel contact moeten vermijden.”