Óf villawijk boos óf Jeugd Aktief moet verkassen; keuze uitbreiding school blijkt lastig

Honderden bomen landgoed Coudewater gekapt: ‘Ze zijn gevaarlijk of staan in de weg’

ROSMALEN - Op landgoed Coudewater worden circa 210 bomen gekapt. ,,Ze zijn niet gezond, gevaarlijk of staan in de weg bij het aanleggen van riolering of nutsvoorzieningen’’, zegt projectontwikkelaar Mathijs Gerritzen.

30 juni