'Oh Oh'-ster Nicky Zouwer 'kan fluiten' naar 15.000 euro, jurist van Brabantse familie maakt gehakt van claim

UPDATE + VIDEO ‘Overval’ op Stations­plein in Den Bosch blijkt uit de hand gelopen ruzie

17:02 DEN BOSCH - Vanaf het Stationsplein in Den Bosch kwam dinsdagmiddag rond 15.15 uur een melding dat er een overval had plaatsgevonden op een servicepunt van Arriva OV. Onderzoek wees echter uit dat er sprake was van een uit de hand gelopen ruzie. Dat meldt de politie.