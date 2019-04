OM eist forse straffen tegen leden grote Brabantse drugsbende

In een door de Bossche man gebruikte loods en in zijn garage in Den Bosch vindt de politie allemaal spullen die direct te linken zijn aan het het synthetisch drugsproces. Ook werd het eindproduct amfetamine daar aangetroffen.

Amfetamine-lab

Op 4 april 2018 worden uiteindelijk zeven locaties binnen gevallen. In Friesland wordt in een schuur bij een boerderij in Oudebildtzijl een groot amfetamine-lab aangetroffen. Daar wordt veel hardware gevonden en 4000 liter zoutzuur en 800 liter formamide: zuren om harddrugs te maken. Ook op locatie in Nieuw-Amsterdam in Drenthe wordt een operationeel werkend lab aangetroffen, waarbij op zeer grote schaal synthetische drugs wordt vervaardigd.

“Het produceren van synthetische drugs is een dusdanig complex proces dat dit niet door één persoon kan worden uitgevoerd. Zo blijkt ook in dit onderzoek. Er zijn veel grondstoffen, hardware en kennis nodig. En het proces vereist een planning en organisatie waaraan meerdere personen hun bijdrage dienen te leveren. Er was sprake van onderlinge afstemming en samenwerking. Er is dan ook sprake van medeplegen: de hoofdverdachte was daarbij de spin in het web, afspraken worden gemaakt en klussen worden opgedragen en uitgevoerd. Hij heeft met één of meer anderen, in vereniging, synthetische drugs geproduceerd en daartoe voorbereidingshandelingen gepleegd. Dat geldt voor alle verdachten in dit dossier,“ stelt de officier ter zitting.