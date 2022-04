Omwonenden noodopvang maken zich zorgen over verkeerssituatie: ‘Kinderen fietsen voor het eerst’

,,Hartstikke gevaarlijk", zegt Heijmans. De ontsluitingsweg van de noodopvang komt uit op de Coppensdijk. Vaak is dat een rustige weg, maar met name in de spitsuren rijden er auto's die files op de A59 willen ontwijken. En dan kan het best druk worden. ,,Juist rond die tijden gaan kinderen naar school of komen ze juist weer terug van school", zegt Heijmans.