Ongeluk met zes auto’s op A2 ter hoogte van Boxtel

Blij! Het wordt best mooi in de School­straat in Rosmalen

6 november ROSMALEN - Er was vooraf wat discussie en de wensen van de aanwonenden en wijkraad én de plannen van de gemeente liepen wat uiteen. Maar nu de stratenmakers eenmaal aan de slag zijn in de Schoolstraat in Rosmalen, is wijkraadvoorzitter Jean van Rossum blij en denkt dat het heel mooi wordt.