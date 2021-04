Ongeneeslijk zieke Stijn (21) uit Den Bosch geniet van uniek heavy metal-concert: ‘Geeft kracht om door te gaan in het leven’

De Bossche Kraan draait goed en richt zich nu op het water met vijf ‘hotelboten’

16:45 DEN BOSCH - Hotel De Bossche Kraan op de Tramkade is nog geen jaar open, maar nu al gaan de eigenaren over op uitbreiding. Maar in plaats van nóg een kraan, komen er vijf boten te liggen aan de Dieze.