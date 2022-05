Ongeval met vrachtwagen op A2 richting Den Bosch, twee rijstroken tijdelijk dicht

Man gewond na mishande­ling op straat in Cromvoirt, twee verdachten opgepakt

CROMVOIRT - Een man is vrijdag gewond geraakt nadat hij is mishandeld in de Deutersestraat in Cromvoirt. Dat meldt een wijkagent. Twee mannen die zich in de omgeving bevonden zijn dezelfde dag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

