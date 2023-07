Onveilig werkklimaat Den Bosch: topambtenaren mogen op plek blijven zitten van burgemeester

Dakarcar­riè­re Olaf Harmsen neemt onverwach­te wending: motorcou­reur wordt spoorzoe­ker voor Jeffrey Otten in de buggy

Een opvallende transfer in de Dakarwereld. Olaf Harmsen, tweevoudig deelnemer op de motor, stapt als navigator in bij Jeffrey Otten. ,,Niet vanwege de veiligheid. Als een dode in de rally voor iemand reden is om te stoppen, heeft die van tevoren niet goed begrepen wat er kan gebeuren.”