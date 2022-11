Ook bij bordeel Julia Bar is het rode licht voortaan led en kost een kamer een tientje meer

Einde aan jarenlange parkeerel­len­de van invalide vrouw: ‘Er is heel veel stress van mij afgevallen’

DEN BOSCH - De Bossche Erika Döll (70) is erg blij. Onlangs klaagde zij in het Brabants Dagblad steen en been over auto’s die geparkeerd stonden op een parkeerplaats die speciaal voor haar is gereserveerd, maar nu heeft de gemeente het probleem dan toch opgelost.

29 oktober