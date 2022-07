Oorlogsheld Edwin Hunt (102) overleden: ‘Als hij vertelde, kon je een speld horen vallen’

De oppas die onderduik­ster bleek te zijn: Zoon en kleinkinde­ren bezoeken huis in Vught waar ze zich schuil hield

VUGHT - Hein Terwindt had zich geen betere oppas kunnen bedenken. Hij was dol op Gerda, die begin 1943 introk in het huis aan de Molengraaflaan in Vught waar het kinderrijke gezin woonde. Maar Gerda Ruis, zoals ze zich voorstelde, heette eigenlijk Gerda Jakobson. Huize Terwindt was haar onderduikadres en daar overleefde ze de oorlog.

15:13