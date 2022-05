Op de ligfiets tijdens de nierdialyse in het JBZ

Zo ziet Vught er over een paar jaar uit, als het spoor is verdiept

VUGHT - Wordt het stationsplein niet te kaal, komen er zonnepanelen op de geluidsschermen, is aan toegankelijkheid gedacht en is die ‘lelijke pet’ boven het perron echt nodig? De gemeenteraad kreeg donderdag de eerste beelden te zien over hoe Vught eruit gaat zien als het spoor straks is verdiept en dat leidde tot kritische vragen.

16 mei