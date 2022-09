Op het Bossche Introfestival zijn mbo’ers ook gewoon studenten: ‘Er wordt soms op ons neergekeken’

Slaapkamer brandt volledig uit in Den Bosch terwijl bewoners thuis zijn

DEN BOSCH - In een slaapkamer van een huis in Den Bosch heeft maandagmiddag een felle brand in gewoed. De bewoners van het huis aan de Balbaostraat waren thuis toen de brand uitbrak. Ambulancepersoneel heeft het aanwezige gezin, onder wie een aantal kinderen, nagekeken.

29 augustus