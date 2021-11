Op vingers getikte wijkagent doet boekje open over toenemende werkdruk én neemt ontslag

Britse bevrijder Jim Boardman (97) overlijdt na noodlotti­ge val in woonplaats

DEN BOSCH - Na een noodlottige val in zijn woonplaats Louth (Engeland) is bevrijder Jim Boardman op 16 oktober overleden. Tijdens de bevrijding van Den Bosch maakte hij als tankcommandant deel uit van de 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards die medebepalend was voor de gevechten in de Graafsewijk, bij Sluis 0 en het Wilhelminaplein.

26 oktober