Op zoek naar bezinning: Rustig worden van brandnetels, beestjes en modder

Parkeren op transferi­um in Den Bosch kost nu al bijna 5 euro, waar ligt de grens?

DEN BOSCH - Parkeren op het transferium in Den Bosch is opnieuw duurder geworden. Een ticket gaat nu richting de 5 euro en volgend jaar wacht een nieuwe stijging. Waar ligt voor bezoekers de grens? En waarom kun je in Amsterdam je auto voor 1 euro de hele dag parkeren?

9 juli