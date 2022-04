Opvallend veel katalysatoren van Toyota's gestolen in Rosmalen

ROSMALEN - Katalysatoren van met name Toyota’s worden de laatste tijd opvallend vaak gestolen in Rosmalen. Het gaat dan vooral om katalysatoren van hybride modellen.

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant zegt dat er op meerdere plekken in de regio een stijging te merken is. Sinds december vorig jaar is het regelmatig raak in Rosmalen. Afgelopen maand kreeg de politie ruim vijftien meldingen van katalysatordiefstal binnen.

De waarde van de katalysatoren zit hem in de kostbare metalen die in de onderdelen verwerkt zitten. In de katalysatoren van hybride Toyota's zitten meer van die metalen dan bij veel andere automerken.

Erg gewild bij criminelen

Jos Verhoeven van Autocentrum Rosmalen merkt ook dat katalysatoren erg gewild zijn bij criminelen. ,,We hebben hier regelmatig klanten waarvan de katalysator is gestolen. Van ieder automerk eigenlijk wel.” De reparatie van een auto waarvan de katalysator is gestolen is niet heel goedkoop. Volgens Verhoeven kan het makkelijk oplopen tot vijf- à zeshonderd euro.

Quote Je zit niet ín de auto dus is er nauwelijks tot geen kans dat het alarm afgaat. Jos Verhoeven, Autocentrum Rosmalen

Het duurt niet heel lang om een katalysator te stelen. ,,Met een slijptol en een schroevendraaier ben je er zo, binnen nog geen vijf minuten heb je de katalysator van de auto af”, aldus Verhoeven.

Daarnaast is het risico om op heterdaad betrapt te worden voor criminelen veel kleiner dan bij, bijvoorbeeld, het stelen van een autoradio. ,,Je zit niet ín de auto dus is er nauwelijks tot geen kans dat het alarm afgaat. Er zit bij de katalysator geen sensor, dus hoef je niet eens heel voorzichtig te zijn.” De politie raadt dan ook aan om goed op verdachte situaties te letten en meteen een melding te maken.



