Opvallend wapen in de strijd tegen eikenprocessierups: Koolmezen gaan op dieet

DEN BOSCH - Kun je koolmezen zover krijgen dat zij spinnen, zaden en vruchten versmaden om zich vooral te goed te doen aan eikenprocessierupsen? In de gemeente Den Bosch is daar de hoop op gevestigd. Hoe dan?

Eikenprocessierupsen staan al lang op het menu van koolmezen en andere vogelsoorten zoals spreeuwen en pimpelmezen. Maar ze eten hun buikje dus ook rond met ander voedsel. In Den Bosch (en andere gemeenten) zien ze het liefst dat de vogels zich vooral tegoed doen aan de eikenprocesssierups.

Om dat voor elkaar te krijgen is in Rosmalen en Vinkel een opvallende project gestart. ,,Samen met bewoners trainen we deze vogels zodat zij actief opzoek gaan naar eikenprocessierupsen in de omgeving’’, aldus de gemeente.

Tak met vetbollen

In de aanloop naar het gewenste dieet liet de gemeente begin april in tien tuinen een voedertafel neerzetten. ,,We lokten de mezen met zaden, waardoor zij hier continue naartoe kwamen. In het midden van de voedertafel plaatsten we een tak met vetbollen, deze tak dient als landingsplek voor de mezen’’, aldus de gemeente.

Vanaf 21 april werd de tak vervangen door een exemplaar waarbij de vetbollen werden vervangen door eikenprocessierupsen. De gemeente keek niet op een paar eikenprocessierupsen meer of minder. Want per tak gaat het al snel om duizend rupsen. Nadat de zaden werden weggehaald staan sinds kort alleen de rupsen op het menu.

Overlast voor mensen

In de eerste week van mei laat de gemeente de voedertafels weghalen en is het de bedoeling dat de koolmezen opzoek gaan naar jonge eikenprocessierupsen in de omgeving. Zij zouden geen last hebben van de brandharen, want rond deze tijd zijn die haren er nog niet.

De gemeente verwacht ‘minder overlast’ voor mensen. Die overlast varieert van jeuk en huiduitslag tot irritatie van ogen en luchtwegen. De brandhaartjes van de rups komen met weerhaakjes op de huid van mensen. Als de haakjes breken, geven ze een eiwit af dat jeuk kan veroorzaken.



