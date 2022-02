Oud-gynaecoloog Bosch ziekenhuis verwekte kinderen bij patiënten

Nederland in Verzet wil demonstre­ren op route carnavals­op­tocht: ‘Overleg met carnavals­clubs’

DEN BOSCH - Het liefst in samenwerking met Bossche carnavalsverenigingen wil actiegroep Nederland in Verzet op carnavalszondag demonstreren op de route waar gewoonlijk op maandag de optocht wordt gehouden. ,,Ik heb meer dan twintig jaar carnaval gevierd in Oeteldonk. Mijn boerenkiel ligt klaar.’’

7 februari