Oud ijzer ophalen levert harmonie en school mooie cent op; gemeente wil dat inzameling stopt

74ste Bossche Avondvier­daag­se met minder deelnemers van start: ‘Het is na drie jaar weer wennen voor de mensen’

DEN BOSCH - Het eerste ‘obstakel’ dient zich enkele honderden meters na het vertrek al aan. Een plas water op een voetpad is nog een stille getuige van de stortbui afgelopen zondag in Den Bosch en omgeving. ,,Nee, jij loopt niet door die plas”, roept een moeder in een flinke rij wandelaars die om het water loopt. ,,Als je het toch doet is er voor jou dit jaar geen avondvierdaagse meer.”

7 juni