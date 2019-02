‘Oud-voetballer Yassine Abdellaoui neergeschoten in Amsterdam’

DEN BOSCH - Oud-voetballer Yassine Abdellaoui is woensdagavond laat op straat in Amsterdam neergeschoten. Dat meldt het Parool. Hij zou buiten levensgevaar zijn.

Bosschenaar Abdellaoui voetbalde voor OJC Rosmalen, Willem II en NAC. In 2004 is hij gestopt met voetballen.

Abdellaoui is in zijn been geschoten op Amsterdam IJburg. Getuigen hoorden rond 23.30 uur gisteravond meerdere knallen, waarna ze een man schreeuwend op straat zagen liggen. Twee nog onbekende mannen vluchtten op een scooter door de Maria Austriastraat richting het winkelcentrum.

Abdellaoui had de laatste tijd geen vaste woning, maar verbleef vaak op IJburg. Het is overigens niet zeker dat de kogels voor hem of voor een naaste bedoeld waren.

Voor de rechter

Bij de clubs waar Abdellaoui voetbalde viel hij vooral op door gedonder. Bij Willem II moest hij vertrekken om het bedriegen van medespelers, wangedrag en te laat komen. Bij NAC viel hij op door interviews over zijn gedrag buiten het voetbal. Die gingen vooral over vrouwen, en de manier waarop zij het best konden worden versierd. In 2004 eindigde zijn voetbalcarrière bij De Graafschap, nadat hij werd ontslagen na een avondje stappen.