Over land, op het water en door de lucht: zo wordt de brand in Den Bosch geblust

column Studenten moeten gaan zeuren op het Stadhuis, zo lijkt het alsof ze weer op school zijn

6 maart Het is een plan waar je in eerste instantie raar van opkijkt: studeren in de voormalige Hudson’s Bay? In de kerkbanken? In de gang van het Noordbrabants Museum of in de ontvangsthal van het Stadhuis? Ja dááág, dat gaat dus mooi niet gebeuren!