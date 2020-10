Pantservoertuig ingezet bij inval in beveiligd huis in Den Bosch, politie valt meerdere panden binnen in drugsonderzoek

Musical­ster­re­tje hoopt op veel optredens ondanks corona: ‘Straks ben ik groter dan Tina Turner!’

7 oktober ROSMALEN - Niet alleen Famke Louise of Marco Borsato zit thuis. Ook de 11-jarige Marit uit Rosmalen baalt. Ze mag niet te veel meer groeien, anders is ze straks te groot om Tina Turner als kind te spelen. Daarom is het hopen dat de theaters in november in ieder geval open mogen. ,,Toen ik begon, was ik 1.47 meter en ik ben sindsdien al vijf centimeter gegroeid.’’