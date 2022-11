Pas op! Binnenkort fors meer boa’s op pad in Vught

Robotpoes, pratende plant en traphulp: snufjes met én zonder stekker maken langer thuis wonen fijn

DEN BOSCH - De robotpoes ligt languit op tafel in het T-Huiz in Den Bosch. In de hoek staat een bloempot die tegen je praat. ,,Geen complete gesprekken, maar een simpel ‘Hallo mevrouw of meneer’ of iets over het weer”, zegt Lizzy Sinnema.

1 november