Pater Joe werd gefilmd, maar wat er tóen gebeurde...

Bossche­naar mijdt rechtszit­ting na doodsteken van zijn echtgenote in woning aan Marco Polostraat

12:33 De man meldde zich op 13 mei ’s middags bij de politie om te zeggen dat hij zijn echtgenote had doodgestoken in hun woning aan de Marco Polostraat. In het huis troffen agenten het slachtoffer aan. Dat gebeurde nadat zij een ruit hadden ingetikt om binnen te komen. Op dat moment was er verder niemand anders meer aanwezig in de woning. ,,Het waren allemaal hele rustige en lieve mensen”, zei een buurvrouw na de steekpartij in het Brabants Dagblad.