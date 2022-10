Patrick Huisman (Dtv Den Bosch) genomineerd voor Sonja Barend Award voor interview met FVD’er

In gesprek met Bekkema

In het programma Focus voelt Huisman in maart lijsttrekker Bekkema aan de tand. Dat doet hij volgens de jury ‘buitengewoon sterk’ en hij toont zich ‘een uitstekend interviewer’.

Niks meer gehoord van FVD

Het interview leverde nog commotie op. Nadat Focus uitgezonden was, klaagde FVD over ‘intimiderend gedrag’ van de presentator. ,,Het is me allemaal niet in de koude kleren gaan zitten toen. Maar ik heb er daarna nóóit meer iets van vernomen', zegt Huisman nu terugblikkend. Met dit interview maakt hij dus kans op een prestigieuze titel en binnenkort wordt duidelijk of hij de award ook echt binnen gaat slepen.