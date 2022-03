Pech voor pleziervaart. Sluis 0 blijft dit vaarseizoen gesloten. En dat gaat nog jaren duren

Niets horen, maar toch in de maat dansen dankzij muziek in gebaren­taal

DEN BOSCH - Niets is lekkerder dan helemaal los gaan op goede muziek. Maar wat nou als je doof bent? De Bossche muzikant Jos Oerlemans weet hoe dat is, en schakelt daarom signdancers in.

29 maart