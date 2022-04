Pechtold: huidige Bossche regering plús PvdA, wederom onvoldoende vertrouwen in De Bossche Groenen

In zijn advies schrijft Pechtold dat er binnen de bestaande coalitie van vijf partijen onvoldoende vertrouwen is om samen met De Bossche Groenen (DBG) te regeren. Dat was vier jaar geleden ook al het geval. Den Bosch is volgens de politieke partijen toe aan zes wethouders omdat vijf te weinig zou zijn voor een stad als Den Bosch en het de laatste jaren tekort geschoten is in het lobbyen in Den Haag en Brussel, wat vergelijkbare gemeenten veel beter doen.