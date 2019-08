PI Vught: ‘Meer probleemgevangenen, dus meer handen nodig’

Column Een tribune over een tribune, en meer van dat soort bizarre taferelen in het Theater aan de Parade

6:56 Za 10 aug. ‘Het is een blamage dat we nog altijd hier staan’, sprak Viktorien van Hulst bij de opening van Theaterfestival Boulevard in het Theater aan de Parade. ‘Hoe kan in deze Cultuurstad van het Zuiden de bouw van een nieuw theater al meer dan een decennium duren', vroeg de directeur zich nog maar eens af.