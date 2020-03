PI Vught voert strijd op tegen ‘smokkelwaar’ en neemt extra maatregelen; twee bezoekers betrapt

Raad Vught vergadert omdat ‘Brabant niet op slot moet’

7:45 VUGHT - De gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeester en andere aanwezigen begroeten elkaar met een zwaai of elleboogje. De gemeenteraad van Vught kwam gisteravond, ondanks het coronavirus, toch bij elkaar. In Boxtel, Tilburg, Oisterwijk en Eindhoven werden of worden de raads- en/of commissievergaderingen afgelast.