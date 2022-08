Poepen en plassen in de natuur? Soms móét je wel; Vughtse pleit voor natuurtoiletten

De stad van Mieke Verschuren van Mieke’s Kringloop­win­kel: ‘Ik wil Den Bosch nooit meer uit’

DEN BOSCH - Een biografie over Frans Bauer wacht naast een boek over de Sint-Jan op een volgende eigenaar. Behalve heel veel boeken, cd’s en dvd’s kun je in Mieke’s Kringloopwinkel ook terecht voor kleding, sieraden, servies en een heleboel andere spullen.

27 augustus